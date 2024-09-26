Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)
Место рождения
Дата рождения17.03.1888
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Рябчинский Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
27.09.1913
Дочь: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна
Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: (Рябчинская) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: (Рябчинская) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Рождение ребёнка
23.06.1918
Сын: Рябчинский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна
Смерть
1958