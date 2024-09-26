Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчинский Алексей Мефодьевич (Феодотович)

Место рождения

Казанка, Миколаївська область

Дата рождения

17.03.1888

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888

Отец: Рябчинский Мефодий (Феодот) Иоаннов

Мать: Рябчинская Ульяния Моисеева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Рябчинский Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Иванова (Рябчинская) Евфросинья (Зоя) Алексеевна

Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: (Рябчинская) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: (Рябчинская) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.06.1918

Сын: Рябчинский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Рябчинская (Перова) Татьяна Данииловна

Николаев, Миколаївська область
Смерть
1958
Николаев, Миколаївська область

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