Бейвель (Горячкина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1925
Дочь: Неретина Аделина Феликсовна
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Буйновский Леонид Феликсович
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Рождение ребёнка
17.05.1928
Дочь: Надежда Феликсовна
Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1935