Бейвель (Горячкина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейвель (Горячкина) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1925

Дочь: Неретина Аделина Феликсовна

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Буйновский Леонид Феликсович

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Рождение ребёнка
17.05.1928

Дочь: Надежда Феликсовна

Отец ребёнка: Буйновский Феликс Болеславович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1935
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