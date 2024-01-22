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Корсакова Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1986

Отец: Вергулес Виктор Владимирович

Мать: Вергулес Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Андрей Аркадьевич

Рождение ребёнка
03.11.2009

Дочь: Захарова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Захаров Максим Владимирович

Рождение ребёнка
17.08.2018

Дочь: Корсакова Яна Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
09.09.2019

Дочь: Корсакова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Корсаков Александр Владимирович

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