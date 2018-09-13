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Хвалов Платон Викторович
Хвалов Платон Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.2018
Пол
Мужской
Отец
Хвалов Виктор Валерьевич
1985 г.р.
Мать
Хвалова (Смирнова) Мария Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2018
Отец:
Хвалов Виктор Валерьевич
Мать:
Хвалова Мария Александровна
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