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Мартын Григорьев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Между 1665 и 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1665 и 1675 ст.

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: Дела молодых лет по Москве (ДМЛ), 1678г., РГАДА_Ф.1209_Д.10019/50
Место жительства
1710 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
Переписи 1709 г. (РГАДА_Ф.350_Д.1_О.248), 1710 г. (РГАДА_Ф.350_Д.1_О.255)
Смерть
Неизвестно
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