Мартын Григорьев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1665 и 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1665 и 1675 ст.
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: не указана
Источник: Дела молодых лет по Москве (ДМЛ), 1678г., РГАДА_Ф.1209_Д.10019/50
Место жительства
1710 ст.
Переписи 1709 г. (РГАДА_Ф.350_Д.1_О.248), 1710 г. (РГАДА_Ф.350_Д.1_О.255)
Смерть
Неизвестно