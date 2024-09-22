Николаева Ксения Романовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти23.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Суняйкин Роман Петрович
Дочь: Николаева Мария
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Дочь: Николаева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Сын: Николаев Василий Егорович
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Дочь: Николаева Нина Егоровна
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Сын: Николаев Иван
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Дочь: Николаева Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Дочь: Матвеенко Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Сын: Николаев Николай
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Сын: Николаев Николай Егорович
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич