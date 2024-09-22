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Николаева Ксения Романовна

Место рождения

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

23.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: Суняйкин Роман Петрович

Мать: Суняйкина Домна Андреевна

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Николаева Мария

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.02.1931

Сын: Николаев Юрий Егорович

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.10.1934

Дочь: Николаева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.10.1936

Сын: Николаев Василий Егорович

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Николаева Нина Егоровна

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1940

Сын: Николаев Иван

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.04.1942

Дочь: Николаева Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.01.1944

Дочь: Матвеенко Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.05.1946

Сын: Николаев Иван Егорович

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Николаев Николай

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.03.1950

Сын: Николаев Николай Егорович

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.08.1952

Сын: Николаев Илья Егорович

Отец ребёнка: Николаев Егор Васильевич

Косогоры, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
23.02.1984

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