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Чистова Маруся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1950

Сын: Чистов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
22.09.1952

Дочь: Чистова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
06.10.1956

Сын: Чистов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1958

Сын: Чистов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
28.11.1960

Дочь: Чистова Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
06.04.1965

Сын: Чистов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1968

Дочь: Чистова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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