Чистова Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
22.09.1952
Дочь: Чистова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1956
Сын: Чистов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1958
Сын: Чистов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
28.11.1960
Дочь: Чистова Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
06.04.1965
Сын: Чистов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1968
Дочь: Чистова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чистов Василий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно