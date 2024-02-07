Андреев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1946
Дочь: Косенкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Андреева Александра
Большая Чаготма, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Олег Александрович
Мать ребёнка: Андреева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Андреева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Александра
Смерть
Неизвестно