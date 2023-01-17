Козлов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Николай Кузьмич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

28.01.1893

Дата смерти

29.08.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1893 по 1915
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1917 по 1922
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1922 по 1924
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1929
Крымская АССР
Место жительства
С 1934
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
29.08.1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1973
Москва, город федерального значения Москва
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