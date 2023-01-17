Козлов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения28.01.1893
Дата смерти29.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1915
Место жительства
С 1917 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1924
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1929
Крымская АССР
Место жительства
С 1934
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
29.08.1973
Место жительства
По 1973