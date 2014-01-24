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(Владимирова) Лилия Эмилевна
(Владимирова) Лилия Эмилевна
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Древо
Место рождения
г. Иваново
Дата рождения
24.01.2014
Пол
Женский
Отец
Владимиров Эмиль Вадимович
1987 г.р.
Мать
Шаклеина (Шахмаева) Нина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2014
Отец:
Владимиров Эмиль Вадимович
Мать:
Шаклеина Нина Анатольевна
г. Иваново
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