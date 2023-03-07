Дресвянников Василий Лукин
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти30.04.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Васильевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Васса
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дресвянников Лука Васильевич
Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дария Васильевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова
Рождение ребёнка
16.06.1848 ст.
Дочь: Корзунина Агрепина Васильевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова
Рождение ребёнка
24.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дресвянникова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1867 ст.