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Дресвянников Василий Лукин

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Место рождения

Дымовская

Дата рождения

1807

Дата смерти

30.04.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Дресвянников Лука Степанов

Мать: Дресвянникова Евгения Гаврилова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Васильевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Васса

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дресвянников Лука Васильевич

Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дария Васильевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова

Рождение ребёнка
16.06.1848 ст.

Дочь: Корзунина Агрепина Васильевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова

Рождение ребёнка
24.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Дресвянникова Александра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Александра Федорова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1867 ст.
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