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Воронов Антон Филиппович

Место рождения

Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

19.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1936

Дочь: Роза Антоновна

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Рудик

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамаева Галина Антоновна

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Роберт Антонович

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна

Смерть
19.01.1986
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