Воронов Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти19.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Рождение ребёнка
15.02.1936
Дочь: Роза Антоновна
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Рудик
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамаева Галина Антоновна
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Васильевна
Смерть
19.01.1986