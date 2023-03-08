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Соколова Марина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Соколова Александра Иванова

Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Соколов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соколов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тарасова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Соколов Федор Иванов

Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Кириков

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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