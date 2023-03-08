Соколова Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Соколова Александра Иванова
Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тарасова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков
Рождение ребёнка
1886
Сын: Соколов Федор Иванов
Отец ребёнка: Соколов Иван Кириков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Иван Кириков
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно