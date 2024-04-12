Куксинский Павел Лукич
Место рождения
Дата рождения12.07.1879
Дата смерти09.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879
Отец: Куксинский Лука
Мать: Мария
Образование получил, сдавая экзампены экстерном.Работал в Госбанке в г.г. Петрограде, Иркутске, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске на разных должностях от помошника делопроизводителя до управляю... Показать все
Бракосочетание
13.01.1910
СПБ, ц.святого Иоанна Крестителя
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Куксинский Георгий Павлович
Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Куксинский Евгений Павлович
Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна
Место жительства
До 1913
http://www.citywalls.ru/house3702.html В 1905-1917 гг. домом И. Е. Дрябина управлял Константин Семенович Семенов. В это время в доме ... Михаил Александрович Александров содержал мебельно-столярную ма... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куксинский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1920
Сын: Куксинский Виктор Павлович
Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
банкир
Место жительства
Неизвестно
Невский проспект 111
Смерть
09.10.1941
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: расстрел | Полностью реабилитирован в 1957 году за отсутствием в его действиях состава преступления.