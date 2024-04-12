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Куксинский Павел Лукич

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Место рождения

Городня, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

12.07.1879

Дата смерти

09.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879

Отец: Куксинский Лука

Мать: Мария

Городня, Оршанский район, Витебская область
Образование получил, сдавая экзампены экстерном.Работал в Госбанке в г.г. Петрограде, Иркутске, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске на разных должностях от помошника делопроизводителя до управляю... Показать все
Бракосочетание
13.01.1910

Жена: Куксинская Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПБ, ц.святого Иоанна Крестителя
Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Куксинский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Куксинский Евгений Павлович

Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
До 1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
http://www.citywalls.ru/house3702.html В 1905-1917 гг. домом И. Е. Дрябина управлял Константин Семенович Семенов. В это время в доме ... Михаил Александрович Александров содержал мебельно-столярную ма... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Куксинский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Куксинский Виктор Павлович

Мать ребёнка: Куксинская Людмила Васильевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Работа или профессия
Неизвестно
банкир
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невский проспект 111
Смерть
09.10.1941
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: расстрел | Полностью реабилитирован в 1957 году за отсутствием в его действиях состава преступления.
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