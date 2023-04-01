Гординский Эдвард Бориславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гординский Эдвард Бориславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гординский Борислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1956

Сын: Гординский Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гординский Вячеслав Эдуардович

Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гординский Евгений Эдуардович

Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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