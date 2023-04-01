Гординский Эдвард Бориславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гординский Борислав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1956
Сын: Гординский Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гординский Вячеслав Эдуардович
Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гординский Евгений Эдуардович
Мать ребёнка: Виноградова Валентина Алексеевна
Смерть
Неизвестно