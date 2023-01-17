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Тимохов Александр Викторович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Тимохов Виктор

Мать: Тимохова Галина Михайловна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохова Виктория Александровна

Мать ребёнка: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохова Полина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохова Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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