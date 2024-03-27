Давыдова (Фирсова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Фирсова) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1921

Муж: Давыдов Иван Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
невесте 17, жениху 20 Поручители жених: СБМ Федор Осипович Корягин, Федор Васильевич Адеянов невеста: Александр Герасимович Фирсов, Алексей Степанович Корягин
Рождение ребёнка
30.10.1924

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1926

Дочь: Давыдова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1927

Дочь: Давыдова Раида Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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