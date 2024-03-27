Давыдова (Фирсова) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1921
невесте 17, жениху 20 Поручители жених: СБМ Федор Осипович Корягин, Федор Васильевич Адеянов невеста: Александр Герасимович Фирсов, Алексей Степанович Корягин
Рождение ребёнка
30.10.1924
Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1926
Дочь: Давыдова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Давыдова Раида Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно