Челноков Егор Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челноков Егор Ларионович

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Место рождения

Аделино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челноков Ларион Макарович

Мать: Челнокова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Иван Егорович

Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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