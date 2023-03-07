Челноков Егор Ларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Евгения Егоровна
Мать ребёнка: Челнокова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно