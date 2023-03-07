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Реенский Александр Андреевич

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Место рождения

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Реенский Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
14.02.1979

Дочь: Ирхина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ефимовка, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реенский Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реенский Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

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