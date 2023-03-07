Реенский Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Реенский Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1979
Дочь: Ирхина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реенский Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реенский Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана