Алексеев Кирилл Анатольевич 17.09.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Кирилл Анатольевич

Алексеев Кирилл Анатольевич

avatar

Место рождения

г.Горький

Дата рождения

17.09.1968

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1947 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Основская (Быкова) Лидия Леонидовна

г.Горький
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1974
пос. Пионерный, Изобильненский р-н, Ставропольский край
Родители сменили место работы
Место жительства
1975
г.Солнечнодольск, Изобильненский р-н, Ставропольский край
Родители получили квартиру в городе Солнечнодольск
Место жительства
1978
Припять, Украина
Родители переехали работать на Чернобыльскую АЭС
Образование
1985
Казань, Россия
учеба в КАИ
Военная служба
С ?.05.1987 по ?.05.1989
Семей, 070000, Казахстан
в\\ч 93864, Семипалатинский полигон
Бракосочетание
06.04.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, Россия
Рождение ребёнка
20.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.