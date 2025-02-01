Алексеев Кирилл Анатольевич
Место рожденияг.Горький
Дата рождения17.09.1968
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1968
Отец: скрыто настройками приватности
г.Горький
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1974
пос. Пионерный, Изобильненский р-н, Ставропольский край
Родители сменили место работы
Место жительства
1975
г.Солнечнодольск, Изобильненский р-н, Ставропольский край
Родители получили квартиру в городе Солнечнодольск
Место жительства
1978
Припять, Украина
Родители переехали работать на Чернобыльскую АЭС
Образование
1985
Казань, Россия
учеба в КАИ
Военная служба
С ?.05.1987 по ?.05.1989
Семей, 070000, Казахстан
в\\ч 93864, Семипалатинский полигон
Бракосочетание
06.04.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, Россия
Рождение ребёнка
20.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, Россия