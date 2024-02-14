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Дейнеко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Дейнеко Алексей

Мать ребёнка: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Рождение ребёнка
17.02.1927

Сын: Дейнеко Семен

Мать ребёнка: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дейнеко Петр

Мать ребёнка: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Павленко (Дейнеко) Екатерина

Мать ребёнка: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно

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