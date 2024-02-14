Дейнеко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1924
Рождение ребёнка
17.02.1927
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Павленко (Дейнеко) Екатерина
Мать ребёнка: Дейнеко (Шульга) Одарка (Дарья Пантелемоновна) (Дарья Пантелемоновна)
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно