(Коробейникова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коробейникова) Таисия Александровна

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Место рождения

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край

Дата рождения

30.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982

Отец: Коробейников Александр Николаевич

Мать: Коробейникова-Одегова Анна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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