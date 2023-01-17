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(Коробейникова) Таисия Александровна
(Коробейникова) Таисия Александровна
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Место рождения
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
Дата рождения
30.12.1982
Пол
Женский
Отец
Коробейников Александр Николаевич
Около 1962 г.р.
Мать
Коробейникова-Одегова (Азанова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982
Отец:
Коробейников Александр Николаевич
Мать:
Коробейникова-Одегова Анна
Краснокамск
, Краснокамский, Пермский край
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