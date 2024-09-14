Шелудько Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудько Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Лидия

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Любовь

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Надежда

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудько Иван

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Мать ребёнка: Шелудько Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелудько Анастасия

Смерть
Неизвестно

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