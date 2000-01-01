Бредихин АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
Место рожденияВоронежская обл, Новохоперский р-он с.Тюковка
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Бредихин Павел Феоктистов
Мать: не указана
Воронежская обл, Новохоперский р-он с.Тюковка
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Казахстан, Алматинская обл, Саркандский р-он Лепсы