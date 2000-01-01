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Бредихин АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

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Место рождения

Воронежская обл, Новохоперский р-он с.Тюковка

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Бредихин Павел Феоктистов

Мать: не указана

Воронежская обл, Новохоперский р-он с.Тюковка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Бредихин ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Казахстан, Алматинская обл, Саркандский р-он Лепсы
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