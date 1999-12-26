Еселева (Залиева) Ксения Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еселева (Залиева) Ксения Арсентьевна

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Место рождения

Змейская, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

С 01.01.1913 по 01.01.1915

Дата смерти

26.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1913 по 01.01.1915

Отец: Залиянц Арсентий

Мать: Шелковникова Татьяна Фёдоровна

Змейская, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.02.1939

Дочь: Геннадьева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Еселев Яков Хрисанфович

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еселев Яков Хрисанфович

Смерть
26.12.1999
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