Еселева (Залиева) Ксения Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1913 по 01.01.1915
Дата смерти26.12.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1913 по 01.01.1915
Отец: Залиянц Арсентий
Рождение ребёнка
12.02.1939
Дочь: Геннадьева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Еселев Яков Хрисанфович
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1999