Мавлятдинова Зейнап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1918
Дочь: Бикулова Мунтазима Тахаутдиновна
Отец ребёнка: Бикулов Тухаутдин Садикович
Рождение ребёнка
31.05.1923
Дочь: Тахаутдинова Разина Тахаутдиновна
Отец ребёнка: не указан
Тогашево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно