Мавлятдинова Зейнап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлятдинова Зейнап

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1918

Дочь: Бикулова Мунтазима Тахаутдиновна

Отец ребёнка: Бикулов Тухаутдин Садикович

Рождение ребёнка
31.05.1923

Дочь: Тахаутдинова Разина Тахаутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Тогашево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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