Потапов Виктор Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демченко Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1991