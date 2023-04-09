Потапов Виктор Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Виктор Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демченко Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демченко Валентина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1991
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