Чугункова Паршина Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986
Отец: Чугунков Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.2011
Сын: Паршин Игорь Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.07.2016
Дочь: Паршина Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршин Александр