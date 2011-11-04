Чугункова Паршина Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугункова Паршина Евгения Викторовна

Чугункова Паршина Евгения Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1986

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

981 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1986

Отец: Чугунков Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.2011

Сын: Паршин Игорь Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.07.2016

Дочь: Паршина Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close