Дубровский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Фоменко Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Соколова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вальковская Паранья Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дубровский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вдовенко Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимаренко Полина Васильевна
Смерть
Неизвестно