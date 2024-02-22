Дубровский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Фоменко Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Соколова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вальковская Паранья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Дубровский Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вдовенко Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимаренко Полина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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