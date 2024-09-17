Свиридова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Мавра

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Свиридова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Свиридова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Свиридова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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