Свиридова Мавра
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Свиридова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Свиридова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Свиридова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Свиридов Иван Акимович
Смерть
Неизвестно