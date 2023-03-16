Чашкина Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1887
Рождение ребёнка
17.09.1888
Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.11.1890
Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.11.1892
Дочь: Чашкина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.02.1897
Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.01.1906
Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно