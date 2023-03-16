Чашкина Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкина Надежда Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1887

Муж: Чашкин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.09.1888

Сын: Чашкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.11.1890

Сын: Чашкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.11.1892

Дочь: Чашкина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.02.1897

Сын: Чашкин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.01.1906

Сын: Чашкин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Чашкин Николай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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