Телюкова Мария Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1915
Дата смерти23.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков 3 Романович
Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович
Рождение ребёнка
21.10.1935
Сын: Телюков Владимир Романович
Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович
Рождение ребёнка
05.07.1945
Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович
Смерть
23.12.1995