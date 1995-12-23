Телюкова Мария Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова Мария Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1915

Дата смерти

23.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Роман Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков 3 Романович

Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович

Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Телюков Владимир Романович

Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Телюков Иван Романович

Отец ребёнка: Телюков Роман Антонович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.12.1995
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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