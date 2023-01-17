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Мусабеков Кусан Мажитович

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Место рождения

с. Беккердиновка Хабарского района Алтайского края

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Беккердиновка Хабарского района Алтайского края
Бракосочетание
06.12.1962

Жена: Мусабекова Дарья

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусабекова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусабекова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусабекова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мусабекова Дарья

Смерть
Неизвестно
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