Мусабеков Кусан Мажитович
Место рожденияс. Беккердиновка Хабарского района Алтайского края
Дата рождения15.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Беккердиновка Хабарского района Алтайского края
Бракосочетание
06.12.1962
Жена: Мусабекова Дарья
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно