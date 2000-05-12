Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936

Отец: Борисов Гавриил

Мать: Алексеева Евдокия Матвеевна

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