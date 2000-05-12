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Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна
Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1936
Пол
Женский
Отец
Борисов Гавриил
Мать
Алексеева Евдокия Матвеевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936
Отец:
Борисов Гавриил
Мать:
Алексеева Евдокия Матвеевна
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