Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна
Место рожденияНижняя Вязовка
Дата рождения24.08.1884 ст.
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884 ст.
Нижняя Вязовка
Рождение ребёнка
11.10.1905
Сын: Фёдоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ефимова (Фёдорова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1921
Дочь: Мишарина (Фёдорова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1926
Сын: Фёдоров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич
Ивановка-при-Елшанке, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1971
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область