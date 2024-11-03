Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна 24.08.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёдорова (Волынщикова) Надежда Семёновна

Место рождения

Нижняя Вязовка

Дата рождения

24.08.1884 ст.

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1884 ст.

Отец: Волынщиков Семен Андреевич

Мать: Волынщикова Лукерья Кондратьевна

Нижняя Вязовка
Рождение ребёнка
11.10.1905

Сын: Фёдоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич

Елшанка Вторая, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ефимова (Фёдорова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1921

Дочь: Мишарина (Фёдорова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич

Елшанка Вторая, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1926

Сын: Фёдоров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Николаевич

Ивановка-при-Елшанке, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1971
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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