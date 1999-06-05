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Семенова Ульяна Павловна

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Место рождения

Фурманишки, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

20.03.1902

Дата смерти

05.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902

Отец: Русаков Павел

Мать: Русакова Анна

Фурманишки, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Семенова Анна Климовна

Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Семенова Клавдия Климовна

Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Семенова Пелагея Климовна

Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Семенова Людмила Климовна

Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Климент Мартьянович

Смерть
05.06.1999
Daugavpils, Latvija
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