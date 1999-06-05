Семенова Ульяна Павловна
Место рождения
Дата рождения20.03.1902
Дата смерти05.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902
Отец: Русаков Павел
Мать: Русакова Анна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Семенова Анна Климовна
Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Семенова Клавдия Климовна
Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Семенова Пелагея Климовна
Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Семенова Людмила Климовна
Отец ребёнка: Семенов Климент Мартьянович
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1999
Daugavpils, Latvija