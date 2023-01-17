Ларин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларин Илья Флорович
Рождение ребёнка
31.07.1913 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно