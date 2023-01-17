Ларин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Илья Флорович

Мать: Ларина Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
31.07.1913 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Ларина Анна Федоровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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