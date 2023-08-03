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Лашкова Ирина Владимировна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

20.07.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1965

Отец: Лашков Владимир Андреевич

Мать: Ледовских Нина Григорьевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Батайск, город Батайск, Ростовская область

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