Лашкова Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.07.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1965
Рождение ребёнка
06.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Батайск, город Батайск, Ростовская область