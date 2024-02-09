Назаров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Назарова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Назарова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Назаров Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Назарова Наталья Никитична
Смерть
Неизвестно