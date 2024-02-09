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Назаров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Иван Сергеевич

Мать: Назарова Пелагея Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Назарова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Назарова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Назаров Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Назарова Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно

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