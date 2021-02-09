Колотвинов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1958
Дата смерти09.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958
Рождение ребёнка
16.01.1983
Сын: Колотвинов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Колотвинова (Шаталова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
31.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотвинова (Шаталова) Наталья Николаевна
Смерть
09.02.2021