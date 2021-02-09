Колотвинов Владимир Михайлович 26.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотвинов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1958

Дата смерти

09.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958

Отец: Колотвинов Михаил Борисович

Мать: Колотвинова (Писарева) Любовь Степановна

Рождение ребёнка
16.01.1983

Сын: Колотвинов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Колотвинова (Шаталова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотвинова (Шаталова) Наталья Николаевна

Смерть
09.02.2021

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