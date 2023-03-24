Олесько Пётр Яковлевич
Место рождениягород Дисна, Виленской губернии
Дата рождения20.08.1896
Дата смерти28.06.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896
Отец: Олесько Яков
Мать: не указана
город Дисна, Виленской губернии
Военная служба
С 05.02.1919
Рождение ребёнка
26.12.1920
Сын: Олесько Владимир Петрович
Мать ребёнка: Олесько Александра Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1923
Мать ребёнка: Олесько Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.05.1962
Дочь: Мир Мухаммед Нина Петровна
Мать ребёнка: Олесько Зинаида Исаевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олесько Зинаида Исаевна
Смерть
28.06.1973