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Олесько Пётр Яковлевич

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Место рождения

город Дисна, Виленской губернии

Дата рождения

20.08.1896

Дата смерти

28.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896

Отец: Олесько Яков

Мать: не указана

город Дисна, Виленской губернии
Военная служба
С 05.02.1919
Рождение ребёнка
26.12.1920

Сын: Олесько Владимир Петрович

Мать ребёнка: Олесько Александра Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.1923

Сын: Олесько Валерий Петрович

Мать ребёнка: Олесько Александра Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.1962

Дочь: Мир Мухаммед Нина Петровна

Мать ребёнка: Олесько Зинаида Исаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесько Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесько Зинаида Исаевна

Смерть
28.06.1973
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