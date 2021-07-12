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Тукмачева Полина Владиславовна
Тукмачева Полина Владиславовна
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
12.07.2021
Пол
Женский
Отец
Тукмачев Владислав Геннадьевич
1995 г.р.
Мать
Тукмачева (Юдина) Ольга Валерьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2021
Отец:
Тукмачев Владислав Геннадьевич
Мать:
Тукмачева Ольга Валерьевна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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