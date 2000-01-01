Ключёва (Долбенёва) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кленина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Ключёв Александр Петрович
Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно