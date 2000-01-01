Ключёва (Долбенёва) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключёва (Долбенёва) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долбенёв Павел Семёнович

Мать: Долбенёва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кленина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ключёв Александр Петрович

Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Ключёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ключёв Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключёв Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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