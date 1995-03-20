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Белугин Карп Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1900 по 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1900 по 1905

Отец: Белугин Никифор Степанович

Мать: Белугина Алёна Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1931

Сын: Белугин Степан Карпович

Мать ребёнка: Белугина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белугин Федор Карпович

Мать ребёнка: Белугина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белугина Галина Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белугина Серафима Карповна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белугина Анна

Смерть
Неизвестно
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