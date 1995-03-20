Белугин Карп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1900 по 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1900 по 1905
Рождение ребёнка
20.04.1931
Мать ребёнка: Белугина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белугина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белугина Галина Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белугина Серафима Карповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белугина Анна
Смерть
Неизвестно