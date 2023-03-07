Портных Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения09.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.08.1844
Крестные: Матрона Гиргорьевна Казанова и священник Михаил Кочетов
Рождение
09.08.1844
Отец: Портных Захар Яковлевич
Мать: Портных Ирина Сафоновна
Бракосочетание
20.01.1863
Жена: Портных Татьяна Ивановна
по жениху Александр Арефьев и Ефим Кириллович Черных, по невесте Василий Павлович Балакирев и Евдоким Трофимович Портных
Рождение ребёнка
12.10.1867
Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1875
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1882
Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно