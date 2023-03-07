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Портных Андрей Захарович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.08.1844
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крестные: Матрона Гиргорьевна Казанова и священник Михаил Кочетов
Рождение
09.08.1844

Отец: Портных Захар Яковлевич

Мать: Портных Ирина Сафоновна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
20.01.1863

Жена: Портных Татьяна Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху Александр Арефьев и Ефим Кириллович Черных, по невесте Василий Павлович Балакирев и Евдоким Трофимович Портных
Рождение ребёнка
12.10.1867

Сын: Портных Иван Андреевич

Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1882

Сын: Портных Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Портных Татьяна Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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