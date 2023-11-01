Гаркавенко Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1919
Дата смерти27.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаркавенко Алексей Петрович
Отец ребёнка: Гаркавенко Петр Константинович
Бракосочетание
До 1939
Рождение ребёнка
16.01.1940
Дочь: Завгородняя (Гаркавенко) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Гаркавенко Петр Константинович
Смерть
27.01.1987
Заводское, Полтавська область