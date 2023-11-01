Гаркавенко Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркавенко Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1919

Дата смерти

27.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаркавенко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гаркавенко Петр Константинович

Бракосочетание
До 1939

Муж: Гаркавенко Петр Константинович

Рождение ребёнка
16.01.1940

Дочь: Завгородняя (Гаркавенко) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Гаркавенко Петр Константинович

Смерть
27.01.1987
Заводское, Полтавська область

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