Кан Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кан Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.10.1991

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1968 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капстина Елена Анатольевна

Новолокти, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кладько Иван Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.2014

Сын: Трегубов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
28.08.2015

Муж: Трегубов Николай Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.2016

Сын: Трегубов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Трегубов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.2023

Сын: Трегубова Лев Николаевич

Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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