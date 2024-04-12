Кан Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1991
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кладько Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
19.12.2014
Сын: Трегубов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович
Бракосочетание
28.08.2015
Рождение ребёнка
05.02.2016
Сын: Трегубов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Трегубов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
06.02.2023
Отец ребёнка: Трегубов Николай Владимирович