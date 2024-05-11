Бобров Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Николай

Бобров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Александрова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Шахмотова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Бобров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна

Смерть
1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.