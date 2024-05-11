Бобров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Александрова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Шахмотова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1990
Сын: Бобров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Галина Михайловна
Смерть
1994