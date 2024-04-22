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Агриппина Ивановна

Место рождения

Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: Анна Емельяновна

Новая Тура, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.12.1808 ст.

Муж: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
11.01.1822

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лев Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Маркел Иванович

Отец ребёнка: Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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