Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Мать: Анна Емельяновна
Бракосочетание
08.12.1808 ст.
Муж: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1816
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
11.01.1822
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лев Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Маркел Иванович
Отец ребёнка: Иван Егорович
Смерть
Неизвестно