Лондоренко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Лондоренко Яна Александровна
Отец ребёнка: Лондоренко Александр Викторович
Рождение ребёнка
2004
Сын: Лондоренко Лина Александровна
Отец ребёнка: Лондоренко Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно